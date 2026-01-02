Teatro a Nocera Inferiore in scena Benvenuti in casa Esposito

Al Teatro Diana di Nocera Inferiore, viene rappresentato lo spettacolo teatrale “Benvenuti in casa Esposito”. L’evento offre un’occasione per assistere a una produzione teatrale che invita alla riflessione e al confronto, nel rispetto delle tradizioni e della scena locale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi desidera vivere un’esperienza culturale nel cuore della città.

