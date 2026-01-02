Teatro a Nocera Inferiore in scena Benvenuti in casa Esposito
Al Teatro Diana di Nocera Inferiore, viene rappresentato lo spettacolo teatrale “Benvenuti in casa Esposito”. L’evento offre un’occasione per assistere a una produzione teatrale che invita alla riflessione e al confronto, nel rispetto delle tradizioni e della scena locale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e per chi desidera vivere un’esperienza culturale nel cuore della città.
A Nocera Inferiore, al Teatro Diana, appuntamento con lo spettacolo teatrale “Benvenuti in casa Esposito”. La rappresentazione è in programma per il 3 gennaio.Lo spettacoloLa trama ruota attorno alla figura di Tonino Esposito, un aspirante criminale goffo e sfortunato che tenta invano di emulare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Giovanni Esposito in scena a Nocera Inferiore con "Benvenuti in casa Esposito" - La trama ruota attorno alla figura di Tonino Esposito, un aspirante criminale goffo e sfortunato che tenta invano di emulare le gesta del defunto padre Gennaro, ex boss del Rione Sanità.
