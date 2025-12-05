Festival della Commedia a Michele Placido le chiavi della Casa del Cinema di Acerra

Torna il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest di cui sarà madrina Nicoletta Romanoff. Il Castello dei Conti di Acerra si prepara a celebrare dieci anni di cinema, incontri e grandi emozioni: dall’8 al 14 dicembre torna il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo e diretto da Emanuele Donadio, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Festival della Commedia, a Michele Placido le chiavi della Casa del Cinema di Acerra

News recenti che potrebbero piacerti

Festival della Commedia, Nicoletta Romanoff è madrina della 10a edizione. - facebook.com Vai su Facebook

AD ACERRA - Festival della Commedia al Castello dei Conti, Michele Placido tra i premiati, Nicoletta Romanoff la madrina - Il Castello dei Conti di Acerra si prepara a celebrare dieci anni di cinema, incontri e grandi emozioni: dall’8 al 14 dicembre torna il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regist ... napolimagazine.com scrive

Vacri, standing ovation per Michele Placido e Davide Cavuti - Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in maniera efficiente e a svolgere determinate funzioni. Scrive hgnews.it

Michele Placido e Claudia Gerini tra gli ospiti dello Jonio Film Festival - L'evento culturale e cinematografico a cura dell'Italian Film Institute, è in programma dal 22 al 26 novembre prossimi nel territorio di Cassano ... Da ecodellojonio.it

Buon compleanno a Michele Placido, i 79 anni dell'indimenticato commissario Cattani - Così Michele Placido, uno degli attori più carismatici e apprezzati degli ultimi vent'anni, che oggi 19 ... Secondo rainews.it

Fara Film Festival 6°edizione, ospiti: Anna Foglietta, Michele Placido e tanti altri - Fara Film Festival torna con la sua sesta edizione dal 18 al 20 luglio nel suggestivo borgo di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. ilmessaggero.it scrive

Al Lirico Gaber debutta il festival della commedia italiana - C'è anche la prima edizione del Festival della Commedia Italiana, con una retrospettiva su Claudio Bisio e una selezione di nuove uscite cinematografiche italiane, nella prossima stagione del teatro ... Da ansa.it