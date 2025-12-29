Gli aiuti all' Ucraina restano militari | cosa prevede il decreto approvato dal governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede la proroga fino al 2026 della possibilità di inviare aiuti militari all’Ucraina. La misura mantiene inalterata l’assistenza prevista, garantendo continuità nelle forniture e nel supporto alle forze ucraine. Questa decisione si inserisce nel quadro delle politiche italiane di sostegno alla stabilità nella regione e alla difesa dell’Ucraina.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che proroga per l'intero 2026 la possibilità di inviare aiuti militari all'Ucraina. Il provvedimento doveva essere approvato a inizio dicembre ma il suo esame è stato rinviato più volte dal governo Meloni. Sul testo hanno pesato le divisioni.

Cdm, via libera al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari" - È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. msn.com

Proroga degli aiuti all’Ucraina: via libera dal Consiglio dei Ministri - È quanto si apprende al termine della riunione tenutasi a Palazzo Chigi e presieduta dalla premier ... unionesarda.it

Sì del Cdm al decreto aiuti all’ #Ucraina (slitta scelta data referendum separazione carriere) x.com

#inonda Carlo Calenda sul decreto di aiuti all'Ucraina e la posizione di Giorgia Meloni e del governo italiano - facebook.com facebook

