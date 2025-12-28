Aiuti militari all' Ucraina raggiunta l' intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto | cosa prevede
Sono state necessarie interlocuzioni diretti fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con tanto di testo concordato parola per parola dalla premier e dal vicepremier, per sbloccare e dare il via libera al decreto che proroga gli aiuti, civili e militari, all'Ucraina. L'accordo è stato raggiunto nella. 🔗 Leggi su Today.it
Aiuti militari all'Ucraina, raggiunta l'intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto: cosa prevede; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset; Cronache dai Palazzi; Ucraina, telefonata tra Meloni e Salvini: la notizia è appena arrivata! Cosa succede.
Decreto Ucraina, parla Mantovano: «Sia aiuti civili che militari. Mai stati alternativi» - Alfredo Mantovano maneggia alcuni dei dossier politicamente più scottanti del governo. ilmessaggero.it
Ucraina, ecco il decreto del governo: nel 2026 armi e aiuti civili e sanitari. Ok della Lega - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ucraina, ecco il decreto del governo: nel 2026 armi e aiuti civili e sanitari. ilfattoquotidiano.it
Decreto Ucraina, Tajani rompe gli indugi: “Aiuti civili sì, ma anche armi”. Sugli asset russi? “Molti dubbi, rischio condanna dalla Corte di giustizia” - Tajani rassicura sulla maggioranza e spiega le priorità del decreto: aiuti civili urgenti e supporto militare all’Ucraina ... affaritaliani.it
Lunedì 29 dicembre, in Cdm la legge per inviare nuovi aiuti militari a Kiev, poi la legge di Bilancio. La premier ha il sostegno di Forza Italia. La Lega, però, non ha ancora detto sì al testo - facebook.com facebook
