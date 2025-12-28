Sono state necessarie interlocuzioni diretti fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con tanto di testo concordato parola per parola dalla premier e dal vicepremier, per sbloccare e dare il via libera al decreto che proroga gli aiuti, civili e militari, all'Ucraina. L'accordo è stato raggiunto nella. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Aiuti militari all'Ucraina, raggiunta l'intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto: cosa prevede

Leggi anche: Meloni tira dritto e sfida Salvini: “Il decreto aiuti all’Ucraina si farà”

Leggi anche: Aiuti a Ucraina, Meloni tira dritto sul decreto. Lega si mette di traverso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aiuti militari all'Ucraina, raggiunta l'intesa tra Meloni e Salvini sul nuovo decreto: cosa prevede; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset; Cronache dai Palazzi; Ucraina, telefonata tra Meloni e Salvini: la notizia è appena arrivata! Cosa succede.

Decreto Ucraina, parla Mantovano: «Sia aiuti civili che militari. Mai stati alternativi» - Alfredo Mantovano maneggia alcuni dei dossier politicamente più scottanti del governo. ilmessaggero.it