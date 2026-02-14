Il Carnevale di San Leucio del Sannio cambia programma a causa delle previsioni meteo avverse. La mascherata con il fuoco, “’A Zingarella”, era prevista per questa sera, ma gli organizzatori l’hanno spostata a domani, domenica 15 febbraio, alle 19:30 in Piazza Municipio. La decisione è arrivata per evitare rischi legati al maltempo. La giornata di domenica si svolgerà comunque con molti altri eventi, tra cui la benedizione del vino e attività per famiglie. La comunità locale si prepara a vivere un giorno ricco di tradizioni e spettacoli, con appuntamenti già dal mattino.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione “ Carnevale Sanleuciano” comunica ufficialmente che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di oggi Sabato 14 febbraio 2026, la Mascherata con il fuoco “‘A Zingarella”, inizialmente programmata per questa sera, è rinviata a domani, Domenica 15 febbraio 2026, mantenendo invariati luogo e orario (Piazza Municipio, San Leucio del Sannio – BN) L’appuntamento è quindi fissato per domani, D omenica 15 febbraio, alle ore 19:30, in Piazza Municipio, per vivere insieme uno dei momenti più attesi e identitari del Carnevale Sanleuciano 2026! Il rinvio diventa anche l’occasione per invitare la comunità e tutti i visitatori a trascorrere l’intera giornata a San Leucio del Sannio, seguendo un programma ricco di appuntamenti, tradizione, convivialità e spettacolo! Perché la giornata di domani, Domenica 15 febbraio prenderà il via già dal mattino con la ’A Chiamata d’i Fiaschi (Il rito della benedizione del vino alla Statua di Core Contento) seguita dal Pranzo Sociale, momenti di animazione dedicati a bambini e famiglie, e la seconda parte del laboratorio “La Scintilla”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carnevale Sanleuciano 2026: cambia il programma

