Carnevale Baianese | il programma 2026

Il Carnevale Baianese 2026 si terrà dall’8 al 17 febbraio. La manifestazione porta in strada sfilate, musica e tanto divertimento, coinvolgendo tutta la comunità. Le strade si riempiranno di carri allegorici e costumi colorati, con eventi pensati per grandi e bambini. La tradizione torna protagonista in questo periodo di festa, pronto a riaccendere lo spirito di festa tra i residenti.

Carnevale Baianese 2026, in programma dall'8 al 17 febbraio, un evento ricco di colori, musica e tradizione pensato per coinvolgere l'intera comunità.Il calendario delle iniziative è frutto di un importante lavoro di squadra promosso dall'Amministrazione Comunale, in sinergia con Giovento, Forum.

