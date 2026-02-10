Carnevale villamagnese 2026 | il programma

Torna il Carnevale Villamagnese. Domenica 15 e martedì 17 febbraio, le vie del borgo teatino si riempiranno di persone in maschera, con costumi vivaci e coriandoli che volano ovunque. Le strade si preparano a vivere due giornate di festa, tra musica, balli e tante risate per grandi e bambini.

Torna il Carnevale Villamagnese 2026. Domenica 15 e martedì 17 Febbraio le strade del borgo teatino si riempiranno di costumi colorati e coriandoli. "È una grossa soddisfazione per un paese piccolo come il nostro - le parole del presidente della Proloco dott. Giulio Di Labio - riuscire a organizzare ogni anno un carnevale come questo! Non abbiamo la forza economica di altre realtà, però sopperiamo al divario con passione e ingegno e, alla fine, i risultati sono comunque lodevoli. Inoltre, tutti possono partecipare e senza pagare nessun biglietto!". La sfilata dei carri inizierà alle ore 15, partendo dal piazzale della cantina sociale e proseguirà verso il centro storico del paese dove la festa esploderà tra musica e balli.🔗 Leggi su Chietitoday.it

CARNEVALE VILLAMAGNESE 2026 Domenica 15 e Martedì 17 Febbraio Tanti carri in sfilata e un intero paese in costume. Inizio dalle ore 15:00... ... con INGRESSO GRATUITO Resta aggiornato sulla nostra pagina facebook o instagram #carnevalevillamagn - facebook.com facebook