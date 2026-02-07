Carnevale scacchi concerti teatro dialettale e capre | il week-end in provincia

Questo fine settimana in provincia di Bergamo offre un ricco calendario di eventi. Tra sfilate e feste di Carnevale, le strade si riempiono di maschere e allegria. A Ardesio si tiene la tradizionale Fiera delle capre e degli asinelli, mentre a Nembro si gioca e si sfida agli scacchi con la Settimana dedicata a questo gioco. La regione si anima con iniziative per tutte le età, tra spettacoli dialettali e appuntamenti culturali.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano sfilate e feste di Carnevale in varie località, la Fiera delle capre e dell’asinello ad Ardesio, commedie dialettali e la Settimana degli scacchi a Nembro. Da annotare, inoltre, l’omaggio a David Bowie al Druso, Prog legends al Gavazzeni di Seriate, l’incontro con il pedagogista Alberto Pellai a Costa Volpino, spettacoli per bambini, Sud in food a Treviglio e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 febbraio. ALBINO – Ad Albino Carnevale tra egizi, greci, vichinghi e romani ALZANO LOMBARDO – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end ARDESIO – Ad Ardesio torna la Fiera delle capre e dell’asinello BARZANA – Teatro a Merenda, a Barzana in scena “Caldi abbracci” CANONICA D’ADDA – Teatro a Merenda, a Canonica in scena “Dita Magiche” CARAVAGGIO – A Caravaggio in scena “En tre clown” CASTIONE DELLA PRESOLANA – Nuova edizione di “Pora senza frontiere” CAVERNAGO – Carnevale al Castello di Malpaga: il programma CHIGNOLO D’ISOLA – Commedia dialettale a Chignolo d’Isola CLUSONE – Carnevale di Clusone: il programma dell’edizione 2026 – A Clusone mostra “Domenico Carpinoni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

