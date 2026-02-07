Carnevale scacchi concerti teatro dialettale e capre | il week-end in provincia
Questo fine settimana in provincia di Bergamo offre un ricco calendario di eventi. Tra sfilate e feste di Carnevale, le strade si riempiono di maschere e allegria. A Ardesio si tiene la tradizionale Fiera delle capre e degli asinelli, mentre a Nembro si gioca e si sfida agli scacchi con la Settimana dedicata a questo gioco. La regione si anima con iniziative per tutte le età, tra spettacoli dialettali e appuntamenti culturali.
Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano sfilate e feste di Carnevale in varie località, la Fiera delle capre e dell’asinello ad Ardesio, commedie dialettali e la Settimana degli scacchi a Nembro. Da annotare, inoltre, l’omaggio a David Bowie al Druso, Prog legends al Gavazzeni di Seriate, l’incontro con il pedagogista Alberto Pellai a Costa Volpino, spettacoli per bambini, Sud in food a Treviglio e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 7 e domenica 8 febbraio. ALBINO – Ad Albino Carnevale tra egizi, greci, vichinghi e romani ALZANO LOMBARDO – Pandemonium Teatro: gli spettacoli del week-end ARDESIO – Ad Ardesio torna la Fiera delle capre e dell’asinello BARZANA – Teatro a Merenda, a Barzana in scena “Caldi abbracci” CANONICA D’ADDA – Teatro a Merenda, a Canonica in scena “Dita Magiche” CARAVAGGIO – A Caravaggio in scena “En tre clown” CASTIONE DELLA PRESOLANA – Nuova edizione di “Pora senza frontiere” CAVERNAGO – Carnevale al Castello di Malpaga: il programma CHIGNOLO D’ISOLA – Commedia dialettale a Chignolo d’Isola CLUSONE – Carnevale di Clusone: il programma dell’edizione 2026 – A Clusone mostra “Domenico Carpinoni.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Bergamasca WeekEnd
Cristicchi, Scasada del Zenerù, biligòcc e teatro dialettale: il week-end in provincia
Nel fine settimana, la provincia di Bergamo si anima con diverse iniziative.
Mercatini, concerti, spettacoli e Casa di Babbo Natale: il week-end in provincia
Il fine settimana in provincia di Bergamo offre un ricco programma di eventi: mercatini di Natale, concerti, spettacoli e la Casa di Babbo Natale a Clusone, Selvino e Gorlago.
Ultime notizie su Bergamasca WeekEnd
Argomenti discussi: Carnevale, scacchi, concerti, teatro dialettale e capre: il week-end in provincia; Weekend a Bari del 7 e 8 febbraio 2026: sfilate di carnevale, teatro, musica e cultura; Eventi segnalati dai Comuni.
Il programma culturale del Carnevale di Venezia: oltre 50 eventi fra teatro, musica e arteDal 31 gennaio al 17 febbraio tanti gli appuntamenti declinati sul tema scelto per quest'anno, Olympus - Alle origini del gioco, legato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ... rainews.it
XXIV TORNEO DI SCACCHI – TROFEO CARNEVALE CITTÀ DI ACIREALE Il Carnevale di Acireale 2026 accoglie anche la strategia, l’intelligenza e la grande tradizione degli scacchi, con un appuntamento di altissimo livello. Sabato 14 febbraio facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.