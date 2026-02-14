La Guardia di finanza ha sequestrato 15.000 articoli destinati a bambini e ragazzi, perché trovati irregolari durante i controlli in vista del Carnevale. Le forze dell’ordine hanno ispezionato negozi e venditori ambulanti nel centro di Perugia, trovando maschere e coriandoli privi di certificazioni di sicurezza. Con il Carnevale ormai alle porte, i controlli si intensificano per proteggere i più piccoli da prodotti potenzialmente dannosi.

Controlli mirati della Guardia di finanza per garantire un Carnevale sicuro. L’appuntamento dedicato a maschere e coriandoli entra nella sua fase finale e con il Martedì grasso alle porte proseguono gli accertamenti da parte dei militari del comando provinciale di Perugia. Proprio nel corso di questi controlli mirati, nello specifico i militari della compagnia di Spoleto, all’interno di una attività commerciale cittadina hanno rinvenuto e sequestrato oltre 15mila pezzi, tra materiale per il bricolage ed articoli destinati a bambini e ragazzi per il Carnevale, come maschere, costumi e gadget vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale in sicurezza. Sequestrati 15mila articoli destinati a bimbi e ragazzi

Questa mattina a Catania, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di 120.

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Carnevale in sicurezza. Sequestrati 15mila articoli destinati a bimbi e ragazzi; Teramo, sequestrati oltre 40mila articoli per bambini legati al Carnevale ritenuti pericolosi; Guardia di Finanza Teramo: sequestrati circa 40mila articoli di Carnevale; Maxi blitz a Misterbianco: sequestrati 120mila articoli per carnevale non conformi alle norme di sicurezza.

Carnevale in sicurezza, sequestrati 24mila articoli pericolosiOperazione della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino in provincia. Sanzioni amministrative che possono arrivare a 25mila euro In occasione delle festività carnevalizie, i finanzieri del Comando Prov ... youtvrs.it

Sequestrati oltre 15mila articoli di carnevale in un negozio a Spoleto: operazione della guardia di finanzaSequestrati oltre 15mila articoli di carnevale dalla guardia di finanza di Spoleto. L'operazione delle fiamme gialle si è concentrata in un'attività commerciale della città dei Due mondi. Gli articoli ... corrieredellumbria.it

Focus del giorno: Carnevale e sicurezza facebook

#PLInforma #ViabilitàSoliera Per garantire lo svolgimento del Carnevale in condizioni di sicurezza, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale Info: tinyurl.com/yyvvhksv prestare attenzione alla segnaletica. x.com