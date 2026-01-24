Il Carnevale di Fano 2026 è stato rinviato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La sfilata dei bambini, prevista per il debutto, è stata posticipata per garantire la sicurezza di tutti gli partecipanti. La nuova data sarà comunicata prossimamente.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 24 gennaio 2026 - Il maltempo costringe a rimandare l’avvio del Carnevale di Fano 2026. Il Carnevale dei Bambini, inizialmente previsto per domenica 25 gennaio, è stato rinviato a causa delle condizioni meteo avverse annunciate per la giornata, che hanno scoraggiato gli organizzatori dal confermare l’evento all’aperto dedicato alle famiglie e ai più piccoli. La decisione è stata comunicata poco fa dall’Ente Carnevalesca, che ha spiegato come le previsioni non consentissero di garantire lo svolgimento delle iniziative in condizioni d i serenità e sicurezza. Proprio per questo, l’appuntamento è stato ufficialmente riprogrammato a domenica 1 febbraio, mantenendo invariato il programma pensato per celebrare i 70 anni del Carnevale dei Bambini, una delle tradizioni più longeve e partecipate della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Fano 2026, stop al debutto: rinviato per maltempo la sfilata dei bambini

Maccarese si prepara al Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegoriciIl Carnevale di Maccarese 2026 si avvicina, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici prevista per domenica 25 gennaio.

Carnevale 2026, la sfilata dei carri allegorici per le strade di PellestrinaIl Carnevale 2026 a Pellestrina torna con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Carnevale di Fano 2026: il sogno colorato della festa più dolce d’Italia; La gioia dell’attesa per il Carnevale di Fano; Il Carnevale di Fano 2026 promette magie, cinema e una pioggia di dolciumi; Splendida del Carnevale di Fano: assegnati dieci pass per la finalissima di domenica.

Eventi del Carnevale di Fano 2026Il Carnevale di Fano 2026 unisce eventi per famiglie, sfilate spettacolari e rituali antichi, celebrando una delle feste più longeve e golose d’Italia ... siviaggia.it

Carnevale di Fano 2026: una domenica tutta per i bambiniUna giornata speciale che non è solo festa, ma anche memoria: si inizia domenica 25 gennaio L’edizione 2026 del Carnevale di Fano si distingue anche per una particolare attenzione ai più piccoli. Per ... youtvrs.it

Il Carnevale di Fano non è solo una festa, è una istituzione che profuma di zucchero e di storia. Conosciuto per essere il Carnevale più antico d'Italia, si distingue per un'atmosfera che fonde imponenza dei carri e dolcezza travolgente! [email protected] W - facebook.com facebook