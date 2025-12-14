Tiro con l’arco | Ellison e Sliachticas Caetano fanno festa a Rio de Janeiro nelle Indoor World Series
A Rio de Janeiro si sono conclusi gli incontri delle Indoor World Series di tiro con l’arco, con Ellison e Sliachticas Caetano protagonisti di una festa memorabile. La tappa brasiliana ha regalato emozioni e prestazioni di rilievo, confermando l’importanza dell’evento nel panorama internazionale.
La tappa di Rio de Janeiro delle Indoor World Series di tiro con l’arco è andata ufficialmente in archivio. Sulle linee di tiro brasiliane sono stati assegnate le vittorie di tappa e i piazzamenti sul podio di arco ricurvo e arco compound. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Risuona l’inno statunintese per la leggenda Brady Ellison, che ha la meglio per 6-4 sul francese Chirault, in uno match pazzesco deciso dal primo parziale e da quattro pareggi nelle successive volèe (30-29, 29-29, 29-29, 29-29). Quadro completato dal padrone di casa Marcus D’Almeida, capace di battere 7-3 Santiago Arcila. Oasport.it
