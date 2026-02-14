LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri!

Il gigante maschile alle Olimpiadi si è concluso con una sorpresa: il brasiliano Pinheiro Braathen ha conquistato l’oro, lasciando senza parole gli svizzeri. La sua performance decisiva ha fatto scoppiare di gioia il pubblico presente in stadio. La competizione ha visto anche alcuni errori tra i favoriti, ma Braathen ha mantenuto la calma e ha portato a casa il risultato inaspettato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.31 La classifica finale del gigante maschile: 1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 2 Marco Odermatt (Svizzera) +0.58 3 Loïc Meillard (Svizzera) +1.17 4 Thomas Tumler (Svizzera) +1.45 5 Atle Lie McGrath (Norvegia) +1.82 6 Léo Anguenot (Francia) +1.99 7 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +2.04 8 Stefan Brennsteiner (Austria) +2.23 9 Marco Schwarz (Austria) +2.28 10 Joan Verdu (Andorra) +2.29 11 Timon Haugan (Norvegia) +2.30 12 Žan Kranjec (Slovenia) +2.