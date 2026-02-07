FAI Giovani Avellino a Montemarano il Carnevale diventa esperienza di memoria collettiva

A Montemarano il Carnevale diventa un momento di memoria collettiva. La comunità si riunisce per rivivere le tradizioni, tra musica, balli e tamburi. La tarantella riporta indietro nel tempo, unendo generazioni diverse che si stringono intorno a questa festa. È una giornata in cui il passato si fa presente, grazie a un racconto fatto di suoni e passi lenti, che sembrano custodire segreti antichi.

C’è un giorno, nel cuore di febbraio, in cui Montemarano torna a raccontare se stesso attraverso la musica, i passi lenti e circolari della tarantella, il suono insistente dei tamburi che sembra custodire una memoria più antica delle parole.È domenica 15 febbraio, quando il FAI Giovani Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dal 9 al 22 febbraio 2026, Montemarano si prepara a festeggiare uno dei Carnevali più autentici del sud Italia.

