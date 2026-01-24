Il quadro Auschwitz di Dorotea Virtuoso tra memoria arte e poesia ad Avellino

Il 27 gennaio 2026, presso l’Istituto “Alfredo Amatucci” di Avellino, sarà presentato il quadro “Auschwitz” di Dorotea Virtuoso. L’opera, che unisce memoria, arte e poesia, sarà collocata all’interno dell’istituto, offrendo un’occasione di riflessione sulla storia e sulle vittime dell’Olocausto. Un momento dedicato alla memoria, volto a mantenere vivo il ricordo attraverso l’arte e il dialogo.

Il 27 gennaio 2026, nell'Istituto d'Istruzione Superiore "Alfredo Amatucci" di Avellino, un quadro intitolato Auschwitz, opera di Dorotea Virtuoso, troverà la sua collocazione tra le pareti silenziose dell'istituto, come un invito a guardare nel cuore della storia e nell'ombra delle vite spezzate.

