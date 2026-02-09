Autolinee Toscane in trasferta olimpica | 29 autisti al volante per Milano-Cortina

Autolinee Toscane ha schierato 29 autisti per la tratta tra Firenze e Cortina, in vista delle Olimpiadi. Sono loro a garantire i trasporti di atleti, ufficiali e visitatori durante l’evento. La compagnia si prepara da settimane, organizzando i turni e controllando i mezzi. Il lavoro sulla strada è già iniziato, anche se le gare sono ancora in corso di svolgimento. Gli autisti toscani sono in prima linea per far funzionare il grande evento senza intoppi.

FIRENZE – Mentre le competizioni di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo dopo l'apertura ufficiale del 7 febbraio, c'è un pezzo di Toscana che lavora dietro le quinte per far muovere la macchina olimpica. Autolinee Toscane ha distaccato una flotta operativa sulle Alpi, garantendo i collegamenti in uno degli scenari più complessi e affascinanti dell'evento. Il servizio, in realtà, è partito con largo anticipo rispetto alla cerimonia inaugurale. Già dal 20 gennaio, infatti, una squadra di 29 autisti specializzati si sta alternando alla guida di 7 mezzi dell'azienda regionale. Il loro compito non è semplice trasporto, ma un vero e proprio supporto logistico al "villaggio dello sport": i bus toscani sono impiegati come servizio di noleggio per accompagnare atleti, staff organizzativo e addetti ai lavori tra le varie sedi di gara.

