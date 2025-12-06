Lei caposala e lui meccanico dalla passione al sogno | cambiano vita aprono un negozio di giocattoli vintage

Lei era caposala in un ristorante, lui meccanico navale e girava il mondo. Tra qualche settimana, in via Mameli, apriranno "L'angolo dei ricordi V&G", un negozio dove venderanno giocattoli vintage e di seconda mano, dagli anni '50 fino al 2000. Marianna e Fabio, che si sono conosciuti e insieme. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Mara Navarria: «La passione per la scherma è venuta praticandola, poi è diventata lavoro e sogno» - «Per me la scherma non è partita come una passione, perché io avevo scelto di fare canoa da ragazzina, e poi in realtà, visto che la canoa d'inverno e soprattutto in Friuli è difficile e si va spesso ... Come scrive vanityfair.it