Buone maniere sugli spalti Tutte le regole da seguire dai Genitori di Serie A

Le buone maniere sugli spalti sono fondamentali per un ambiente sportivo rispettoso e sicuro. Questo articolo presenta le regole da seguire, rivolgendosi ai “Genitori di Serie A”, per promuovere un comportamento corretto durante le partite, sia nei grandi eventi che in incontri più tranquilli, contribuendo a combattere episodi di violenza e maleducazione.

Troppo spesso anche in provincia di Varese capitano episodi di tifo violento e maleducazione sulle tribune, non solo nei grandi eventi sportivi ma anche nelle partite che coinvolgono giovani e bambini. L’Amministrazione comunale di Luino ha quindi voluto lanciare un progetto che ha l’obiettivo di contribuire alla creazione di un ambiente sereno, costruttivo e rispettoso sugli spalti e a bordo campo. Il Comune, in collaborazione con la Scuola Genitori Sportivi, presenta “ Mamma e papà da Serie A “, uno spettacolo-training di due ore dedicato alle società sportive, ai bambini e ragazzi, alle famiglie. Ilgiorno.it Buone maniere sugli spalti. Tutte le regole da seguire dai “Genitori di Serie A” - Luino, uno spettacolo dedicato alle società sportive, ai ragazzi, alle famiglie . ilgiorno.it

