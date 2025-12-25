Al Niguarda di Milano un Babbo Natale molto speciale | sotto la barba il direttore della Cardiochirurgia pediatrica
Milano, 25 dicembre 2025 – Di tutti i posti in cui poter stare a Natale, un letto d’ospedale è l’ultimo al mondo. Specie per un bambino o una bambina, che dovrebbe avere come unica preoccupazione quella di scartare regali, mangiare, giocare. Purtroppo per molti piccoli non è così, ma spesso nelle corsie dei reparti di Pediatria, nei giorni di festa arrivano personaggi che per qualche ora sono capaci di allietare gli animi di pazienti e parenti. Ed è proprio quello che è successo all’ospedale Niguarda questo pomeriggio. Tra spazi e corridoi più vuoti del solito si è aggirato un Babbo Natale burlone e carico di regali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Report a Palazzo Zanca per la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, tensione dopo l'intervista con il direttore Cucci
Leggi anche: My Secret Santa: dietro la barba di Babbo Natale si nasconde molto di più.
Milano, Babbo Natale arriva in gondola sui Navigli - Costume rosso e barba bianca, è sbarcato lungo l'Alzaia Naviglio Grande e ha distribuito doni ai più piccoli. rainews.it
Babbo Natale a Milano quest'anno arriva (anche in gondola). Cosa fare in città la Vigilia e il 25 dicembre - Dalla pista di patinaggio sul ghiaccio coperta alle mostre per tutte le età Quest'anno Babbo Natale arriva (anche) in gondola. milano.corriere.it
Pisapia-Babbo Natale porta i regali ai bambini del Niguarda. FOTO - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it
URGENTE! PARCO NORD MILANO zona Bruzzano/Niguarda/laghetto Avvistato un levriero probabilmente galgo taglia media colore tigrato, muso imbiancato. Non si lascia avvicinare. Chi lo cerca o lo conosce - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.