Milano, 25 dicembre 2025 – Di tutti i posti in cui poter stare a Natale, un letto d’ospedale è l’ultimo al mondo. Specie per un bambino o una bambina, che dovrebbe avere come unica preoccupazione quella di scartare regali, mangiare, giocare. Purtroppo per molti piccoli non è così, ma spesso nelle corsie dei reparti di Pediatria, nei giorni di festa arrivano personaggi che per qualche ora sono capaci di allietare gli animi di pazienti e parenti. Ed è proprio quello che è successo all’ospedale Niguarda questo pomeriggio. Tra spazi e corridoi più vuoti del solito si è aggirato un Babbo Natale burlone e carico di regali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Al Niguarda di Milano un Babbo Natale molto speciale: sotto la barba il direttore della Cardiochirurgia pediatrica

