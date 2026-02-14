Cardinale Pizzaballa a Rondine | Un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha visitato Rondine, la Cittadella della pace, sabato 14 febbraio 2026, portando un messaggio di speranza nel momento in cui il mondo affronta molte tensioni. La sua presenza ha attirato studenti e cittadini, che hanno ascoltato le sue parole sul valore della pace e dell’unione. Durante l'incontro, il Patriarca ha sottolineato come Rondine rappresenti un esempio concreto di convivenza e dialogo tra culture diverse.

AREZZO – Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, in visita a Rondine, Cittadella della pace, sabato 14 febbraio 2026. Pizzaballa: “Rondine è una realtà piccola, ma è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno. Rondine non è utopia: è il desiderio di rendere visibile il sogno di ogni uomo, quello di vivere in pace. Il sogno di chi, come voi, non ignora i conflitti armati che sono nel mondo ma nemmeno li accetta. Per questo è importante fare questa esperienza, ma è importante poi metterla in pratica, trasferirla nella propria comunità. Se siete qui è perché ci credete, altrimenti non mettereste in gioco la vita per due anni”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

