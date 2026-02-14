Carambola tra auto | 6 persone coinvolte tra cui un ragazzino?

Un incidente tra auto ha coinvolto sei persone, tra cui un ragazzino, a causa di una carambola avvenuta questa mattina sull’autostrada A21 in direzione di Brescia. La collisione si è verificata intorno alle 12, quando più veicoli si sono scontrati, creando confusione e rallentamenti sulla carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorritori per prestare aiuto ai feriti e mettere in sicurezza la strada.

Verso le 12 di oggi, sabato 14 febbraio, un incidente tra più veicoli si è verificato lungo l'autostrada A21, in direzione di Brescia. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: i sanitari sono sopraggiunti d'urgenza per prestare le prime cure alle sei persone coinvolte nello schianto. Tra loro anche un ragazzino di 14 anni. L'emergenza è rientrata in breve tempo, per fortuna: solo una persona ha necessitato di cure ospedaliere ed è stata trasferita all'ospedale di Manerbio in codice verde. Lo schianto è avvenuto nel territorio di Alfianello. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code a tratti tra Manerbio e Pontevico.