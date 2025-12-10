Incidente ad Airuno tre persone coinvolte tra cui un bambino Soccorsi urgenti in azione
Un incidente si è verificato ad Airuno, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di mercoledì 10 dicembre lungo via Statale, vicino al Garden Orchidea, provocando soccorsi urgenti e preoccupazione tra i residenti.
Paura per un incidente ad Airuno con tre persone coinvolte, tra cui un bambino. Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 10 dicembre, si è infatti verificato un violento schianto tra due auto lungo via Statale, non lontano dal Garden Orchidea. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso.
Incidente ad Airuno, tre persone coinvolte tra cui un bambino. Soccorsi urgenti in azione - Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 10 dicembre, si è infatti verificato un violento schianto tra due auto lungo via ... Secondo leccotoday.it
Brutto incidente ad Airuno, scontro frontale tra due auto - Sarebbero coinvolte almeno tre persone Ripercussioni sul traffico, lunghe code in entrambe le direzioni AIRUNO – Grave incidente a Airuno, lungo la Strada Provinciale 72, all’altezza del Garden Orchid ... Da msn.com
