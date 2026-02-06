Nel 41esimo della morte l' Arma dei carabinieri ricorda il valore del brigadiere Carmine Tripodi

Questa mattina a San Luca, i carabinieri hanno ricordato il brigadiere Carmine Tripodi nel 41esimo anniversario della sua morte. La cerimonia si è svolta presso il monumento di Ponte Cucuzza, con la deposizione di una corona e gli onori militari. Un momento di riconoscenza per un uomo che ha dato la vita in servizio.

Questa mattina, presso la località Ponte Cucuzza di San Luca, ha avuto luogo la commemorazione del 41esimo anniversario dell’eccidio del brigadiere Carmine Tripodi, medaglia d’oro al valor militare, con la resa degli onori e la deposizione di una corona presso il monumento in memoria della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Carmine Tripodi Il carabiniere che contrastava l’anonima sequestri, onori al brigadiere Carmine Tripodi Il brigadiere Carmine Tripodi ha perso la vita nel tentativo di fermare un gruppo di sequestratori anonimi. Grandi emozioni per il brigadiere Stefano Artuso: 100 candeline e il dono dell'Arma dei carabinieri Il brigadiere Stefano Artuso ha celebrato il suo centesimo compleanno, ricevendo il dono dell'Arma dei Carabinieri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carmine Tripodi Argomenti discussi: USA - Alabama. Il disegno di legge (HB 41) che estende la pena di morte alle violenze sessuali su minori passa in commissione al Senato; Crans-Montana, morto un 18enne svizzero: sale a 41 il bilancio delle vittime; Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; È morto un ragazzo svizzero ferito nell’incendio di Crans-Montana: i morti sono ora 41. CARMINE TRIPODI, IL CARABINERE CHE SFIDÒ LA NDRANGHETA. RICORDIAMO CON ONORE IL BRIGADIERE CARMINE TRIPODI UCCISO IN UN AGGUATO IL 6 FEBBRAIO 1985. Il 6 febbraio 1985 il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Carmine Tripo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.