Caporalato un ’sistema’ anche in Maremma

GROSSETO "Quando come assessorato alla legalità del Comune di Gavorrano, con l’associazione Avviso Pubblico, la Flai Cgil provinciale e nazionale, la Cia tenemmo un convegno sul caporalato, qualcuno ha sminuito il lavoro fatto". Inizia così Massimo Borghi, assessore alla Legalità del Comune di Gavorrano, Coordinatore regionale per la Toscana dell’associazione avviso pubblico regioni e Comuni contro le mafie e la corruzione. "L’ultimo incontro – ha aggiunto Borghi – ha disvelato una realtà che nonostante sia davanti agli occhi di tutti, si finge di non vedere e di non conoscere, il caporalato, lo sfruttamento totale di manodopera in agricoltura è un fatto vero non smentibile, è una realtà in provincia di Grosseto, come in quella di Siena, ogni giorno si portano uomini per lavorare nei campi, negli oliveti, nei vigneti con un sistema di sfruttamento intollerabile, quanto organizzato in maniera tale che molte volte ad osservatori superficiali od interessati può sembrare legale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Caporalato, un ’sistema’ anche in Maremma"

News recenti che potrebbero piacerti

Si allarga l'inchiesta sul presunto caporalato dei grandi marchi della moda. Dopo aver scoperto altri operai sfruttati nei laboratori, la procura di Milano ha acceso un faro su altre 13 aziende del lusso. Al setaccio il sistema di subappalti. - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #caporalato nella #moda: il pm #Storari avvia verifiche su 13 #marchi, richiesti #documenti sulla #filiera produttiva Vai su X

"Caporalato, un ’sistema’ anche in Maremma" - GROSSETO "Quando come assessorato alla legalità del Comune di Gavorrano, con l’associazione Avviso Pubblico, la Flai Cgil provinciale e nazionale, ... Come scrive msn.com

Caporalato, controlli su 888 aziende agricole, irregolare 1 su 2 - Controlli su quasi 900 aziende agricole, verifiche su circa 3mila e 600 posizioni lavorative, sanzioni e ammende per oltre 4 milioni e 200 mila euro. Da ansa.it

Caporalato nel Mantovano, irregolari 11 aziende su 14: oltre 60 lavoratori costretti a vivere nel degrado - Un’operazione a tappeto dei carabinieri del Comando provinciale di Mantova e del Gruppo per la tutela del lavoro di ... Riporta ilgiorno.it

In Maremma è emergenza caporalato - Numeri sempre più allarmanti, quelli raccolti dalle Brigate del Lavoro della Flai Cgil, che sono andate ad intercettare i lavoratori nei loro luoghi di ritrovo con chi li sfrutta, per offrire aiuto e ... Scrive rainews.it

Caporalato, a Latina flashmob di Libera e Cgil: basta morti e sfruttamento - Il pomodoro come simbolo delle vittime del caporalato nel territorio pontino, che spesso vengono sfruttate proprio per raccogliere questo e altri frutti della terra. Si legge su rainews.it

Caporalato, in due anni multe per 54mila euro - Caporalato, le misure messe in campo da Comune, prefettura e forze dell’ordine, stanno dando risultati lusinghieri. Da ilrestodelcarlino.it