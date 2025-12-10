Caporalato ecco dove finiscono i nuovi schiavi | il video choc

Un video choc rivela il dramma dei migranti coinvolti nel caporalato, evidenziando un ancora più oscuro aspetto del traffico di esseri umani. Questa inchiesta si aggiunge alle recenti denunce sulla tratta, portando alla luce le condizioni disumane e lo sfruttamento cui sono sottoposti i “nuovi schiavi” nelle attività illegali di lavoro.

Un altro tassello del business dei migranti: dopo la tratta raccontata da Il Tempo, ecco dove finiscono i nuovi schiavi. I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Lavoro, con l'ausilio del Gruppo di Aversa, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta di questa Procura, che ha applicato le misure degli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore agricolo, attivito nella coltivazione, raccolta e rivendita di ortaggi nell'area aversana, della moglie dello stesso e di un cittadino indiano. Stabilito l'obbligo di firma nei confronti di un secondo cittadino indiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it