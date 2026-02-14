Caos a Mondaino Comune commissariato Si voterà in primavera

Il Comune di Mondaino è stato commissariato dopo che le autorità hanno deciso di scioglierlo, a causa di problemi amministrativi. La decisione è stata presa ieri pomeriggio e riguarda l'elezione del nuovo sindaco, prevista per la prossima primavera. La città si prepara a vivere un periodo di transizione, con le istituzioni locali che saranno affidate temporaneamente a un commissario prefettizio.

Mondaino è ufficialmente sotto commissariamento. Ieri pomeriggio è arrivata la notizia che il Comune della Valconca sarà sciolto e affidato a un commissario prefettizio, che prenderà il posto di sindaco e giunta fino alle prossime elezioni, fissate in primavera. Il provvedimento chiude un mese di forte instabilità politica, iniziato il 17 gennaio scorso con le dimissioni di sei consiglieri di maggioranza. Dimissioni che in un primo momento non avevano prodotto alcun effetto giuridico perchè annullate a causa di un vizio formale. A distanza di sole 16 ore dalla notifica dell’annullamento, il vicesindaco Aron Gambelli e gli altri consiglieri hanno però ripresentato le dimissioni, rendendo inevitabile l’epilogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

