Il Comune di Magnago è stato commissariato

Il Comune di Magnago, situato nel nord-ovest di Milano, è stato recentemente commissariato dopo le dimissioni del sindaco Dario Candiani a fine dicembre. La nomina del commissario straordinario mira a garantire il regolare funzionamento dell’amministrazione comunale e a mantenere i servizi essenziali per i cittadini, in un momento di transizione amministrativa.

A fine dicembre il sindaco Dario Candiani aveva dato le dimissioni, ora il Comune di Magnago (nord ovest di Milano) è stato commissariato. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha sospeso il Consiglio comunale e ha nominato il la vice prefetto aggiunta Angela Marta Nastasi come Commissaria.🔗 Leggi su Milanotoday.it

