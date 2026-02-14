Canzi verso la Lazio | Più consapevoli dopo Wolfsburg Capeta è una scelta precisa del club si presenta da sola

Il trasferimento di Canzi alla Lazio è stato deciso dopo la partita con il Wolfsburg, che ha aumentato la sua fiducia. La sconfitta europea ha fatto riflettere, portando a una decisione più ferma sul suo futuro. Intanto, il club ha scelto Capeta senza esitazioni, puntando sulla sua presenza per rafforzare la squadra.

. Le parole del tecnico della Juventus Women. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di campionato con la Lazio. Il tecnico è tornato anche sul pareggio in Champions col Wolfsburg. WOLFSBURG – « Dalla partita contro il Wolfsburg ci portiamo sicuramente la consapevolezza di avere giocato alla pari contro una squadra di altissimo livello e di grandissima tradizione, in una fase finale di una competizione di massimo livello. Questo aspetto ci dà grande forza, ma resta chiaramente un po’ di rabbia per la sequenza dei gol perché mancava veramente poco per portare a casa un risultato positivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi verso la Lazio: «Più consapevoli dopo Wolfsburg. Capeta è una scelta precisa del club, si presenta da sola» Canzi in conferenza: «Non siamo qui per caso. Wolfsburg con una sola gara in due mesi? Complicato ma sono più fresche» Max Canzi si presenta in conferenza stampa per parlare dell’andata dei playoff di Champions League contro il Wolfsburg. Minerva si è salvata da sola: la mucca in fuga si presenta in una stalla dopo due mesi Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Juventus-Lazio (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in tv; Le Women continuano a vincere, Canzi: Ora la Champions, vale una stagione. La corsa verso la finale di MasterChef Italia entra nel vivo. E stavolta è successo qualcosa di storico Ritorna in Masterclass Anna Zhang, ma dall’altra parte del bancone: Mystery Box “amarcord” con i suoi ingredienti del cuore. Poi il momento mai visto pr facebook