Max Canzi si presenta in conferenza stampa per parlare dell’andata dei playoff di Champions League contro il Wolfsburg. Il tecnico bianconero spiega che la squadra non si sente favorita, anche se il fatto di aver avuto una sola gara in due mesi rende la preparazione complicata. Canzi sottolinea che le giocatrici sono più fresche e pronte, ma la sfida resta difficile.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women presenta in conferenza stampa l’andata dei playoff di Champions League col Wolfsburg. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Women’s Champions League con il Wolfsburg. IL WOLFSBURG VIENE DA UNA SOLA PARTITA IN DUE MESI – – « Sicuramene il fatto di aver giocato una partita dalla sosta di Natale per il Wolfsburg può essere complicato. Quindi sotto questo aspetto potrebbe essere uno svantaggio per loro ma per noi è uno svantaggio aver giocato sei partite, ogni tre giorni. Loro sono più fresche ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Non siamo qui per caso. Wolfsburg con una sola gara in due mesi? Complicato ma sono più fresche»

Canzi: Ci siamo sudati questo playoff e faremo di tutto per portarlo a casa. Bonansea: Non è stato un periodo semplice ma adesso sono tornata in formaBarbara Bonansea e Massimiliano Canzi hanno parlato ok conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Wolfsburg. TuttoJuve.com ha riportato le loro parole in diretta: Inizia ... tuttojuve.com

