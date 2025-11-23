Minerva si è salvata da sola | la mucca in fuga si presenta in una stalla dopo due mesi
Dopo oltre due mesi di fuga nei boschi della Brianza, appelli in tv e una vera e propria mobilitazione animalista, la storia di Minerva, la mucca fuggita da un macello brianzolo, si è chiusa nel modo più inatteso: è stata lei stessa, guidata dall'istinto, a presentarsi in una stalla. L'animale è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
MINERVA È SALVA! MANTENGO SEMPRE LE MIE PROMESSE. Un grande mucchio di fieno che profuma di libertà, acqua fresca che scorre, una stalla calda dove affrontare l’inverno in serenità: nel CRAS “Stella del Nord” della Lega Italiana per la Difesa de - facebook.com Vai su Facebook
Non solo i vitelli Lola, Toby, Nocciolina e Pistacchio: @leidaa_italia ha salvato anche Minerva. La mucca scappata in maniera rocambolesca da un #macello è stata riscattata da @mvbrambilla in modo che non possa mai più tornare al macello! Vai su X