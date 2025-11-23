Minerva si è salvata da sola | la mucca in fuga si presenta in una stalla dopo due mesi

Leccotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre due mesi di fuga nei boschi della Brianza, appelli in tv e una vera e propria mobilitazione animalista, la storia di Minerva, la mucca fuggita da un macello brianzolo, si è chiusa nel modo più inatteso: è stata lei stessa, guidata dall'istinto, a presentarsi in una stalla. L'animale è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

