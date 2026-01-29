Corsa contro il tempo Cantieri e code sulla 36 per gli ultimi ritocchi

La corsa contro il tempo sulla Statale 36 tiene con il fiato sospeso automobilisti e residenti. I cantieri si allungano e le code si fanno più lunghe, mentre le squadre lavorano senza sosta per completare gli ultimi ritocchi in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La situazione resta tesa, con i ritardi che rischiano di complicare i piani di viaggio nelle prossime settimane.

Sfida contro il tempo per gli ultimi ritocchi alla Statale 36 in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. A pagare lo scotto ancora una volta quanti ogni giorno si spostano tra Lecco, Monza e Milano per lavoro o per alte incombenze. Da inizio settimana la superstrada Milano – Lecco è diventata un percorso a ostacoli per automobilisti e camionisti, tra corsie chiuse, cantieri mobili, lavori in corso e interventi di asfaltatura. Il punto più critico è il tratto tra Molteno e Civate, in direzione Nord, verso Lecco, con code anche di 5 o 6 chilometri, specialmente durante gli orari di punta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

