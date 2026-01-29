Corsa contro il tempo Cantieri e code sulla 36 per gli ultimi ritocchi

La corsa contro il tempo sulla Statale 36 tiene con il fiato sospeso automobilisti e residenti. I cantieri si allungano e le code si fanno più lunghe, mentre le squadre lavorano senza sosta per completare gli ultimi ritocchi in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La situazione resta tesa, con i ritardi che rischiano di complicare i piani di viaggio nelle prossime settimane.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.