Bari | Mercato Settimanale in Movimento per i Cantieri Brt Turni e Navette per Commercianti e Clienti

Da questa settimana, il mercato di via Portoghese a Bari cambia volto. I lavori dei cantieri Brt hanno portato a una riorganizzazione dei posti vendita e delle logistiche. Commercianti e clienti devono adattarsi ai nuovi turni, alle navette e ai percorsi alternativi. La città cerca di mantenere vivo il mercato mentre si lavora per il futuro sistema di trasporto rapido.

Mercato in Movimento: Cantieri Brt e la Trasformazione del Tessuto Commerciale Barese. Il mercato settimanale di via Portoghese a Bari è al centro di una riorganizzazione logistica imposta dall’avanzamento dei cantieri del Brt, il sistema di trasporto pubblico rapido che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. L’annuncio, giunto martedì 10 febbraio 2026, ha scosso la comunità dei commercianti, costretti a fronteggiare un trasferimento temporaneo che solleva interrogativi sulla sostenibilità dei mercati rionali in un contesto di continua evoluzione urbana. L’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, ha convocato gli operatori mercatali per condividere la decisione e delineare le prossime tappe di una transizione che mira a minimizzare i disagi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bari Mercato

A partire dal 23 gennaio, sul corso Vittorio Veneto si proseguono i lavori del sistema Brt, con carreggiata ristretta e modifiche alle fermate di bus e navette.

Kyma Mobilità informa gli utenti che, a causa dei lavori per la nuova rete BRT e dei cantieri privati, sono state apportate modifiche temporanee e permanenti alle fermate degli autobus.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bari Mercato

Argomenti discussi: Mercato settimanale di Alberobello, la proposta di operatori e cittadini: Spostiamo le bancarelle in centro; Mercato settimanale di Alberobello, la proposta di operatori e cittadini: 'Spostiamo le bancarelle in centro'; Barletta, non si arrestano le polemiche per il mercato e il Green Park: Dal Comune nessuna risposta; Alberobello, avanti con il mercato in centro. Non c’è più tempo da perdere.

Bari, il mercato settimanale di via Portoghese si sposta nell’area adibita a park&ride di via Brigata ReginaIl trasferimento temporaneo a causa dei lavori per le linee del Brt, in attesa della definitiva sistemazione in via Tommaso Fiore. Stalli organizzati in due turni mensili. Gli utenti potranno parchegg ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, rivoluzione nei mercati giornalieri: novità in arrivo a Santo Spirito e Japigia – VIDEOBari, rivoluzione nei mercati giornalieri: novità in arrivo a Santo Spirito e Japigia. Per residenti e mercatali - VIDEO ... telebari.it

Mercato settimanale a Nola: pronto il piano per il rientro in centro entro la primavera Operatori a rotazione nell’ex ortofrutticolo https://www.laprovinciaonline.info/mercato-settimanale-a-nola-pronto-il-piano-per-il-rientro-in-centro-entro-la-primavera/ - facebook.com facebook