Cantiere sulla Lucchese | Subito un’assemblea

L’amministrazione comunale ha deciso di convocare subito un’assemblea dopo aver annunciato il cantiere sulla via Lucchese. La chiusura temporanea della strada, che potrebbe durare fino a due anni, rischia di bloccare il traffico e creare disagi ai residenti e ai commercianti della zona.

E' un progetto voluto fortemente dall'attuale amministrazione comunale ed esiste la concreta possibilità che via Lucchese venga chiusa per un periodo da uno a due anni. Nonostante le rassicurazioni del sindaco, gli utenti Interessati, che sono migliaia, sono preoccupati. Perchè la questione non riguarda solo Serravalle, ma tutti coloro che ogni giorno si spostano utilizzando la Provinciale. Cosa chiediamo? Un'assemblea pubblica, per fare chiarezza. E' l'appello che Raffaele Landi, presidente del Comitato per il territorio della Provincia di Pistoia, rivolge al sindaco Piero Lunardi e alla Regione, chiedendo un incontro pubblico alla presenza dell'amministrazione e dei funzionari regionali per fare il punto sulla viabilità alternativa da adottare quando il ponte sulla 435 verrà chiuso per consentire i lavori di ampliamento da oltre nove milioni di euro.