Zenith subito la Lucchese Settesoldi | mese decisivo

Zenith affronta subito la Lucchese in un mese cruciale per la stagione. Dopo un pareggio che, nella sua essenzialità, rispecchia una prestazione complessivamente sottotono rispetto alle recenti, la squadra si trova davanti a sfide importanti. La continuità e l’adattamento saranno fondamentali per mantenere gli standard elevati e raggiungere gli obiettivi prefissati nel periodo più delicato della stagione.

"Il pareggio, ad essere onesti, è giusto. La squadra ha fatto meno bene rispetto ad altre partite, ma va anche detto che aveva sempre giocato molto bene in precedenza, abituandoci a standard altissimi. Guardiamo alle prossime sfide con fiducia, siamo comunque primi in classifica". E’ obiettivo nella sua analisi Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, quando ripensa al pareggio ottenuto contro la Massese nella prima partita del 2026 del girone A di Eccellenza. Un punto che fa comunque rimanere in testa i pratesi, attualmente a quota 33 punti, al pari della solita Lucchese, che ha contemporaneamente pareggiato in casa della Real Cerretese e 3 lunghezze avanti al Viareggio, fermato a sua volta sul pari dal Castelnuovo Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zenith, subito la Lucchese. Settesoldi: mese decisivo Leggi anche: Zenith, "due punti persi". Settesoldi non è contento Leggi anche: Zenith, Settesoldi amaro: "Troppi errori su quel gol" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zenith, subito la Lucchese. Settesoldi: mese decisivo; Zenith, solo un pari contro la Massese; La Zenith è campione d’inverno in Eccellenza: Dobbiamo tornare nell’Olimpo della serie D; Eccellenza. Zenith, per continuare a sognare servono rinforzi. Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1 - Agliana, 21 settembre 2025 – La Lucchese sul neutro di Agliana batte di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caggianese lo Zenith Prato e conquista così la sua prima vittoria stagionale ... lanazione.it Gli avversari dei rossoneri: la Zenith Prato - In 18 gare, gli uomini di Settesoldi hanno collezionato dieci vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. gazzettalucchese.it Eccellenza. Zenith, per continuare a sognare servono rinforzi - Alla fine dell’anno solare è tempo di bilanci per la... lanazione.it

La Massese ferma la capolista: a Prato finisce 0-0 Al "Chiavacci" i bianconeri riescono a fermare lo Zenith Prato. Adesso arriverà la Pro Livorno Sorgenti Zenith Prato-Massese 0-0 Zenith Prato: Caroti; Fiaschi; Cela; Tempestini; Geri; Kouassi; Hanxhari; Toccafo - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.