Lucchese - Sporting Cecina | il successo La Pantera torna subito a ruggire in vetta

La partita tra Lucchese e Sporting Cecina si conclude con una vittoria per 2-1 dei padroni di casa, che tornano in vetta grazie a una prestazione determinata. La squadra toscana dimostra carattere e solidità, conquistando tre punti fondamentali in un incontro ricco di emozioni e battaglie sul campo.

Lucchese 2 Sporting Cecina 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (30' st Xeka), Rotondo, Santeramo, L. Lorenzini; Bartolotta (10' st Riad), Picchi (24' st C. Russo), Del Rosso; Colferai, Camilli (40' st Piazze), Caggianese (24' st Palma). (A disp.: Ennached, Onu, Sansaro, Ragghianti). All.: Pirozzi. SPORTING CECINA (4-4-2): Pagni, Startari, Barlettani, T. Lorenzini, Fiorentini; Pardera, Diagne, Hanxhari (20' st Lika), Brizzi (43' st Londi); Scarpa, El Falahi (35' st Di Tanto). (A disp.: Fogli, Ricciardi, Zazzeri, Lega, Moroni, Foti). All.: Miano. Arbitri: Iglio di Pistoia (assistenti: Scanu del Valdarno e Corcione di Pisa).

Lucchese-Sporting Cecina 2-1 Primi due gol in rossonero per Camilli Nel video il gol del 2 a 1 di Camilli LUCCHESE (4-3-3): Milan, Venanzi (76' Xeka), Luca Lorenzini, Picchi (70' Cristhopher Russo), Rotondo, Sante