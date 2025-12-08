Ana de Armas sente di dover ancora dimostrare il suo valore nonostante la nomination all’Oscar

Nelle prime fasi di pre-produzione di “ Blonde ” di Andrew Dominik, non tutti i soggetti coinvolti nel progetto sostennero la scelta di Ana de Armas per il ruolo di Marilyn Monroe. Intervenendo al Red Sea Film Festival, l’attrice ricorda di aver incontrato il regista australiano Andrew Dominik e alcuni produttori del film, affermando: “ Non dirò chi, ma non tutti hanno sostenuto la mia scelta “. “ Capisco “, ha continuato parlando della sua interpretazione candidata all’Oscar. “ Una cubana che interpreta Marilyn Monroe è molto strano. Una settimana di preparazione da sola, e il mio accento era un disastro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

