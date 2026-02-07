Canelo Alvarez ha deciso di non tornare sul ring per un incontro facile dopo la sconfitta contro Crawford. L’appuntamento è fissato per settembre, ma l’obiettivo del pugile messicano non è affrontare avversari di basso livello. Alvarez vuole dimostrare di essere ancora competitivo e pronto a lottare contro sfidanti di livello.

il ritorno di canelo alvarez sul ring è fissato per settembre e non sarà indirizzato verso avversari di comodo. dopo la sconfitta con terence crawford e l’intervento al gomito, l’ex campione non cerca una rientro morbido ma una sfida all’altezza della sua storia, concentrandosi su avversari capaci di rispondere con dinamismo e pressione. canelo ha chiarito di non volere un ritorno controllato e di voler affrontare campioni. la caduta contro crawford ha intaccato la percezione di invincibilità al 168, e l’operazione al gomito ha alimentato l’attesa di capire cosa possa offrire ora. l’obiettivo è trovare un avversario che reagisca, non un’occasione a basso rischio per spegnere i riflettori e mettere a riparo la gabbia del passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Canelo rifiuta un ritorno facile dopo la sconfitta contro Crawford

Approfondimenti su Canelo Alvarez

Alexander Zverev commenta con maturità la sua prova di debutto a Wimbledon, sottolineando come sia facile parlare dopo l’esito di una partita.

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso il suo disappunto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Canelo still recognized as Face of Boxing despite loss to Crawford

, La WBC si sta specializzando nell'arte di revocare cinture. La decisione di rendere vacante quella dei supermedi subito dopo la storica vittoria di Terence Crawford su Saul "Canelo" Alva facebook