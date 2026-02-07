Canelo rifiuta un ritorno facile dopo la sconfitta contro Crawford
Canelo Alvarez ha deciso di non tornare sul ring per un incontro facile dopo la sconfitta contro Crawford. L’appuntamento è fissato per settembre, ma l’obiettivo del pugile messicano non è affrontare avversari di basso livello. Alvarez vuole dimostrare di essere ancora competitivo e pronto a lottare contro sfidanti di livello.
il ritorno di canelo alvarez sul ring è fissato per settembre e non sarà indirizzato verso avversari di comodo. dopo la sconfitta con terence crawford e l’intervento al gomito, l’ex campione non cerca una rientro morbido ma una sfida all’altezza della sua storia, concentrandosi su avversari capaci di rispondere con dinamismo e pressione. canelo ha chiarito di non volere un ritorno controllato e di voler affrontare campioni. la caduta contro crawford ha intaccato la percezione di invincibilità al 168, e l’operazione al gomito ha alimentato l’attesa di capire cosa possa offrire ora. l’obiettivo è trovare un avversario che reagisca, non un’occasione a basso rischio per spegnere i riflettori e mettere a riparo la gabbia del passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Canelo Alvarez
Zverev: “È facile parlare dopo. A Wimbledon ho perso contro un tennista simile”
Alexander Zverev commenta con maturità la sua prova di debutto a Wimbledon, sottolineando come sia facile parlare dopo l’esito di una partita.
Conte furioso: doppio attacco netto dopo la sconfitta contro la Juventus
Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Juventus, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha espresso il suo disappunto.
Canelo still recognized as Face of Boxing despite loss to Crawford
, La WBC si sta specializzando nell'arte di revocare cinture. La decisione di rendere vacante quella dei supermedi subito dopo la storica vittoria di Terence Crawford su Saul "Canelo" Alva facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.