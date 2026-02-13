Setmana Ciclista Volt de la Comunitat Valenciana femminile | Paternoster e Borghesi in top 3 nella seconda tappa

Durante la seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana 2026, Paternoster e Borghesi sono salite sul podio grazie alle loro brillanti prestazioni. La corsa si è svolta tra le strade di Alicante, attirando molte attenzioni per le azioni decise delle cicliste italiane. La gara si è conclusa con un finale emozionante, dove le due atlete hanno dimostrato grande determinazione.

Due azzurre sul podio in occasione della seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana 2026 femminile. Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) e Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team) sono arrivate rispettivamente seconda e terza al termine della frazione lunga di 115 km cominciata e finita in quel di Vila-Real, cedendo il passo alla sola Cat Ferguson (Movistar Team), vincitrice in volata. Una frazione impegnativa più che altro nella sezione centrale quella andata in scena oggi, a lungo contrassegnata dall'attacco della neerlandese Lieke Nooijen (Team Visma I Lease a Bike), per diverso tempo avanti in solitaria salvo essere raggiunta a 53 km dal traguardo dall'oceanica Talia Appleton (Liv AlUla Jayco) e dalla norvegese Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility).