Roberto Fico giunta regionale al fotofinish | le spine nel campo largo per l?intesa sugli assessori

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i cinquanta consiglieri regionali eletti si riuniscono per il primo giorno di scuola, alle ore 11. Roberto Fico, ancora da confermare se sarà da solo o accompagnato dalla Giunta, si prepara a gestire le delicate dinamiche politiche in vista di un’intesa sugli assessori e sulla formazione della nuova maggioranza regionale.

Appuntamento alle ore 11. Primo giorno di scuola per i cinquanta consiglieri regionali eletti. Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la Giunta?. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

roberto fico giunta regionale al fotofinish le spine nel campo largo per lintesa sugli assessori

© Ilmattino.it - Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l?intesa sugli assessori

Leggi anche: Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l’accordo

Leggi anche: Roberto Fico a cena nel Sannio, spunta una ‘quota rosa’ per la nuova Giunta regionale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il tour de force di Roberto Fico: vede tutti gli alleati ma la giunta resta un rebus; Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l'accordo; Regione, Fico cerca di varare la Giunta: salgono le quotazioni di Bonavitacola; Regione, arrivano le prime due nomine di Roberto Fico.

roberto fico giunta regionaleRoberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori - Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la ... ilmattino.it

roberto fico giunta regionaleGiunta, ultime trattative: Fico stringe sulle deleghe, resta il nodo del bilancio - Roberto Fico non ha ancora chiuso il puzzle dei dieci assessori che comporranno la sua squadra. ilmattino.it

roberto fico giunta regionaleBagarre per la Giunta regionale. Simeone (Fico Presidente): "Non saremo comprimari" - Il consigliere eletto rivendica un ruolo importante per la lista che ha sfiorato il 5,5 per cento alle Regionali ... napolitoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.