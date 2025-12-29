Roberto Fico giunta regionale al fotofinish | le spine nel campo largo per l?intesa sugli assessori
Oggi i cinquanta consiglieri regionali eletti si riuniscono per il primo giorno di scuola, alle ore 11. Roberto Fico, ancora da confermare se sarà da solo o accompagnato dalla Giunta, si prepara a gestire le delicate dinamiche politiche in vista di un’intesa sugli assessori e sulla formazione della nuova maggioranza regionale.
Appuntamento alle ore 11. Primo giorno di scuola per i cinquanta consiglieri regionali eletti. Davanti a loro ci sarà Roberto Fico da solo o si presenterà insieme a tutta la Giunta?. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
