Kelly Doualla ha conquistato un miglioramento significativo durante la prima giornata dei Campionati Italiani Allievi di atletica indoor, che si svolgono al PalaCasali di Ancona. La sua gara ha attirato l’attenzione, portando alla luce il suo talento in una competizione molto attesa. Nel frattempo, Shablii ha dato uno scossone con il suo squillo, mentre Del Pioluogo ha stabilito un nuovo record, rendendo la giornata ancora più emozionante.

Kelly Doualla ha illuminato la prima giornata dei Campionati Italiani Allievi indoor, che si disputano nel fine settimana al PalaCasali di Ancona. La velocista lombarda ha corso i 60 metri in 7.27, migliorando di un centesimo la già sua miglior prestazione mondiale stagionale U18 e fermandosi a otto centesimi dal proprio personale, siglato nella passata stagione, e a sette centesimi dal minimo per i Mondiali Indoor. I 60 metri al maschile portano la firma di Artem Shablii, che si è imposto in 6.82 davanti al Matteo Berardo. Nel getto del peso, invece, va annotata la spallata di Antony Del Pioluogo, che ha spedito l’attrezzo a 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Doualla si migliora ai Campionati Italiani Allievi. Squillo di Shablii, record di Del Pioluogo

Kelly Doualla e Alessia Succo hanno aperto con vittorie chiare le gare di salto in lungo e 60 metri, portando in alto il nome dell’Italia tra le giovani promesse dell’atletica.

Doualla si qualifica per la finale dei 200 metri ad Ancona, una gara che si svolge alle 18.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.