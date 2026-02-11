Campania contro il revisionismo fascista | ANPI ferma iniziative di rilettura apologetica e difende la memoria storica

L’ANPI Campania si oppone con decisione a chi cerca di riscrivere la storia sul fascismo. L’associazione si schiera contro iniziative che cercano di riabilitare il regime, come le presentazioni di libri con una lettura troppo morbida. La battaglia per difendere la memoria storica continua, senza lasciare spazio a interpretazioni distorte.

L’ANPI Campania si schiera con fermezza contro ogni tentativo di revisionismo storico riguardante il fascismo, in seguito a recenti iniziative volte a una sua presunta riabilitazione attraverso presentazioni pubbliche di opere che ne offrono una lettura apologetica. Le reazioni civili hanno portato all’annullamento di alcuni eventi, sollevando però interrogativi sulla libertà di espressione. L’organizzazione sottolinea l’offesa rappresentata da tali tentativi, soprattutto in una regione come la Campania, profondamente segnata dalla tragica fine della guerra fascista e dalla Resistenza. Il Coordinamento delle ANPI Campania ha espresso una netta contrarietà a qualsiasi forma di rilettura apologetica del fascismo, ribadendo che non deve trovare spazio in contesti pubblici o istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Campania ANPI

La memoria della Resistenza è fondamentale per mantenere vivo il ricordo delle sofferenze e delle lotte contro ogni forma di revisionismo storico.

L’indignazione cresce in città per i manifesti affissi dall’ex senatore Carlo Giovanardi, ora referente di Popolo e Libertà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Campania ANPI

Giorno del Ricordo: l’ANPI Celano contro il revisionismo e la strumentalizzazione della storiaCelano - Oggi 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo (fortemente voluta da una certa parte politica per travisare gli eventi e strumentalizzare la storia del nostro Paese), non ... terremarsicane.it

Da Eboli a Venezia, la tradizione fa rotta su San Marco! Un’eccellenza della nostra terra approda nel cuore del mondo “Il Don Annibale”, storica maschera ebolitana e patrimonio culturale immateriale della Campania, il 16 febbraio rappresenterà E - facebook.com facebook