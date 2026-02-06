L’Italia si prepara a fare la storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per la prima volta, quattro atleti portano in alto il tricolore come portabandiera: Pellegrino, Brignone, Fontana e Mosaner. Entrano ufficialmente nella lista delle nazioni che hanno avuto più di un portabandiera in un’edizione, e lo fanno in luoghi diversi, un record che nessuno aveva mai raggiunto prima. Una scelta che sottolinea la varietà e la forza dello sport italiano, con atleti di discipline diverse che rappresentano il meglio del nostro movimento olimpico.

Le Olimpiadi 2026 di Milano–Cortina segnano già un record per l’Italia che avrà quattro portabandiera. Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone, infatti, fanno entrare di diritto l’edizione dei Giochi invernali in Italia nella storia, con la prima volta in assoluto per quattro alfieri, anziché i classici due, e in due posti diversi: i primi due saranno presenti a Milano, gli altri due a Cortina. Record di portabandiera per le Olimpiadi 2026 Pellegrino, Fontana, Mosaner e Brignone: chi sono i portabandiera Olimpiadi, da Milano a Cortina Record di portabandiera per le Olimpiadi 2026 Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dunque, sono già nella storia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Olimpiadi 2026, l'Italia ha già il record di 4 portabandiera in luoghi diversi: non era mai successo prima

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Ecco le nomination degli Oscar 2026, con alcune novità e record.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Milano Cortina, chi sono i 196 azzurri: volti, storie e numeri di un’Olimpiade; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: l'Italia vince nel curlingLe Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026 sono già entrate nel vivo delle gare, in attesa della cerimonia inaugurale a San Siro di questa sera. Le prime medaglie verranno assegnate domani ma ... tg24.sky.it

Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 7 febbraio, tv, streamingGiorno 1 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, sabato 7 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle prime finali che assegneranno ... oasport.it

La Stampa. . Il vicepresidente Usa J.D. Vance è arrivato in Italia per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali, e ha incontrato Giorgia Meloni per un bilaterale che è la prima occasione di confronto dopo Davos. Dopo le tensioni sul non ingresso d facebook

Milano-Cortina, la cerimonia che celebra il racconto dell’Italia #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 x.com