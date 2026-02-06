Calciomercato Inter dalla Germania convinti | il Bayern Monaco su Bisseck

Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano. Questa volta il Bayern Monaco si interessa a Bisseck, il difensore dell’Inter. Le trattative sono ancora in fase embrionale, ma l’interesse tedesco si fa sempre più forte. Nei prossimi giorni si capirà se ci saranno sviluppi concreti o resterà solo una suggestione.

Calciomercato Inter. Il mercato invernale è appena andato in archivio, ma le voci attorno ai giocatori più in vista continuano a circolare senza sosta. In casa Inter, uno dei nomi che sta attirando maggiormente l’attenzione, soprattutto oltre confine, è quello di Yann Bisseck. Il difensore tedesco, dopo una prima parte di stagione condizionata da qualche acciacco fisico, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella retroguardia nerazzurra, diventando una presenza affidabile e continua nelle rotazioni. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, secondo quanto riportato da Sport1, il suo profilo sarebbe finito anche sul taccuino del Bayern Monaco.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Milan si avvicina a un nuovo talento proveniente dalla Germania, con i primi contatti avviati con il Bayern Monaco.

