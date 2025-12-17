La sfida tra Juventus Women e Manchester United si accende con un risultato di 0-1 in favore delle inglesi, grazie a un gol di Park. Un incontro intenso che tiene alta la tensione nella sesta giornata di Women’s Champions League. Segui con noi tutte le emozioni, aggiornamenti e analisi live di questa partita fondamentale.

Juventusnews24.com - Juventus Women Manchester United 0-1 LIVE: Park porta avanti le inglesi, PPM si allunga su Malard

di Mauro Munno Juventus Women Manchester United: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sesta giornata di Women’s Champions League. (dal nostro inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women, autrice di una grande Champions sin qui e già qualificata ai playoff, ha la possibilità di giocarci l’accesso diretto ai quarti di finale nell’ultima gara del League Stage contro il Manchester United. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Manchester United 0-1: sintesi e moviola. 25? Tiro Malard – Diagonale potente dal limite, PPM si deve allungare in corner. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

