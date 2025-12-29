Calciomercato Milan Loftus-Cheek verso l’addio? La Lazio sul giocatore

Il calciomercato del Milan potrebbe riservare novità riguardo a Ruben Loftus-Cheek, finora non ancora certo del suo futuro rossonero. Con la Lazio ora attiva sul mercato, i biancocelesti monitorano con interesse il centrocampista inglese, offrendo possibili alternative e opportunità di rafforzamento. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori sviluppi saranno determinanti per il destino del giocatore.

Con il mercato della Lazio sbloccato, i biancocelesti possono finalmente fare colpi in entrata: osservato Loftus-Cheek del Milan. La situazione dell'inglese.

