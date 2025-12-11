Calciomercato Milan dalla Serie B ritorna un calciatore? Possibile una mancata conferma nell’attuale club Le ultime sul futuro del giocatore

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'ipotesi di un ritorno di Coubis dai tempi della Serie B, mentre il giocatore fatica con la Sampdoria. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe non essere confermato dall'attuale club, aprendo scenari interessanti per il futuro del difensore rossonero.

Calciomercato Milan, possibile un ritorno dalla Serie B in casa rossonera. Coubis, infatti, sta facendo molta fatica con la Sampdoria. Le ultime Il calciomercato del Milan entra già in scena indirettamente nella vicenda di Andrei Coubis, giovane difensore rumeno attualmente in prestito alla Sampdoria. La squadra blucerchiata si prepara alla 16ª giornata di Serie B . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, dalla Serie B ritorna un calciatore? Possibile una mancata conferma nell’attuale club. Le ultime sul futuro del giocatore

