calcio seconda categoria la garibaldina allunga il passo

Nella nona giornata del girone F di seconda categoria, la Garibaldina si conferma in testa alla classifica, vincendo 4-0 contro il Bottagna e allungando sui rivali. La Castelnovese si impone nel derby di Castelnuovo Magra, battendo il Colli 3-2 grazie a una tripletta di Bertini.

Nella nona giornata del girone F di seconda categoria allunga in classifica la capolista Arcola Garibaldina che imponendosi con un netto 4-0 a Bottagna sul Vezzano, con doppietta di Sacko e reti di Lepri e Scremin, porta a sei i punti di vantaggio sul Colli che perde il derby di Castelnuovo Magra: è la Castelnovese ad imporsi per 3-2 grazie ad una tripletta di Bertini. Agli ‘orange’ non bastano le reti di Biagini e Luca Musetti. Si conferma al terzo posto il Rebocco che vince 3-0 al ‘Camaiora’ di Santo Stefano Magra con il Madonnetta. Per i viola a segno Davide Iaione con una doppietta di cui la prima marcatura su rigore e Pini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net