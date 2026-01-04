Calcio risultati e classifica Serie A | Viola aggancia il Pisa

Ecco i risultati aggiornati della Serie A, con la Fiorentina che batte la Cremonese 1-0 e aggancia il Pisa in classifica. Di seguito, i punti salienti e la situazione attuale del campionato.

Roma, 4 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Fiorentina-Cremonese 1-0. Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0, Lazio-Napoli 0-2, Fiorentina-Cremonese 1-0, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna. Classifica: Milan 38, Napoli 37, Inter 36, Roma, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa, Fiorentina 12. Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

