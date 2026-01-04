Calcio risultati e classifica Serie A | Viola aggancia il Pisa
Ecco i risultati aggiornati della Serie A, con la Fiorentina che batte la Cremonese 1-0 e aggancia il Pisa in classifica. Di seguito, i punti salienti e la situazione attuale del campionato.
Roma, 4 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Fiorentina-Cremonese 1-0. Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0, Lazio-Napoli 0-2, Fiorentina-Cremonese 1-0, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna. Classifica: Milan 38, Napoli 37, Inter 36, Roma, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa, Fiorentina 12. Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Calcio, Risultati e classifica, Milan aggancia il Napoli
Leggi anche: Calcio, Classifica Serie A. La Lazio aggancia il Torino
Serie B, cambia nuovamente la prima in classifica; Serie B – Risultati 18° giornata e classifica aggiornata; Calcio, risultati e classifica di Serie A: l’Inter torna in testa; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 18ª giornata.
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Fiorentina vince in extremis! (4 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 4 gennaio 2026, delle partite per la 18^ giornata di campionato in programma. ilsussidiario.net
Serie A, il Napoli batte 2-0 la Lazio all’Olimpico. Fiorentina-Cremonese 1-0. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Napoli batte 2- tg24.sky.it
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince la Dea! Diretta gol live score (oggi 3 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato 3 gennaio ci sono cinque partite in programma per la 18^ giornata, il penultimo turno di andata. ilsussidiario.net
LIVE! SERIE A – Risultati 18ª giornata, classifica, prossimo turno #SerieA #Calcio #Risultati #Classifica #Sport - facebook.com facebook
Calcio, #SerieA risultati, il #Napoli è secondo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.