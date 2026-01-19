Calcio risultati serie A Verona aggancia il Pisa in coda

Dopo la ventunesima giornata di Serie A, Verona e Pisa si trovano in fondo alla classifica con gli stessi punti. I risultati più recenti vedono alcune vittorie e pareggi significativi, influenzando la posizione delle squadre in graduatoria. La stagione prosegue con molte sfide decisive, mentre i club cercano di migliorare le proprie posizioni in vista delle prossime giornate.

Roma, 19 gen. (askanews) – Questa la classifica di serie A dopo Cremonese-Verona 0-0 Ventunesima giornata: Pisa-Atalanta 1-1, Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0, Cagliari-Juventus 1-0, Parma-Genoa 0-0, Bologna-Fiorentina 1-2, Torino-Roma 0-2, Milan-Lecce 1-0, Cremonese-Verona 0-0, lunedì 19 gennaio ore 20.45 Lazio-Como. Classifica: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo, Torino, Parma, Cremonese 23, Cagliari 22, Genoa 20, Lecce, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventiduesima giornata: venerdì 23 gennaio ore 20.45 Inter-Pisa, sabato 24 gennaio ore 15 Como-Torino, ore 18 Fiorentina-Cagliari, ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Risultati serie A, Pisa aggancia Verona e Fiorentina in codaDopo la ventunesima giornata di Serie A, Pisa si trova in una posizione di classifica che lo avvicina a Verona e Fiorentina. Calcio, risultati e classifica Serie A: Viola aggancia il PisaEcco i risultati aggiornati della Serie A, con la Fiorentina che batte la Cremonese 1-0 e aggancia il Pisa in classifica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net

CALCIO A 7 Risultati e classifica dopo l'ultima giornata facebook

Calcio Serie D - Risultati e classifiche x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.