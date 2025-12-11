La Fiorentina rialza la testa vincendo contro la Dinamo in Conference | gol di Kean e Gudmundsson

La Fiorentina torna a conquistare una vittoria in Conference League, superando la Dinamo grazie ai gol di Kean e Gudmundsson. Dopo un periodo difficile in campionato, la squadra viola ritrova fiducia e slancio, dimostrando carattere e determinazione nel match europeo.

La Fiorentina torna a sorridere in Conference League dopo le delusioni, le tensioni e l'ultimo posto in classifica in Serie A. La viola è riuscita a battere 2-1 la Dinamo Kiev portandosi a 9 punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

