Volley femminile Milano rialza la testa ed è corsara in Serie A1 | Egonu sostituita Piva convince a Macerata
Milano si riscatta nel campionato di Serie A1 femminile, battendo in anticipo la diciottesima giornata. Dopo l’eliminazione nei quarti di Coppa Italia, la squadra dimostra determinazione e solidità, con Piva che si conferma tra le protagoniste. Egonu, assente per motivi di formazione, viene sostituita efficacemente. La partita evidenzia il percorso di crescita e stabilità delle milanesi nel contesto della massima serie nazionale.
Milano ha prontamente rialzato la testa dopo l’eliminazione subita nei quarti di finale della Coppa Italia per mano di Novara, vincendo di forza nell’anticipo della diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine si sono imposte sul campo di Macerata per 3-0 (25-22; 25-19; 25-18) e hanno così infilato il quinto successo nelle ultime sei uscite di campionato, utile per issarsi provvisoriamente al terzo posto della classifica generale con 40 punti, a sei lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Le ragazze di coach Stefano Lavarini attenderanno ora le risposte di Novara (a -1 a parità di incontri disputati, domani farà visita a Conegliano) e Chieri (a -2, domenica giocherà sul campo di Bergamo), nel frattempo si possono proiettare verso il big match infrasettimanale di Champions League contro le turche dell’Eczacibasi Istanbul. 🔗 Leggi su Oasport.it
